Руководитель дирекции развития бизнеса АТБ Дмитрий Макаров в составе официальной делегации от Амурской области посетил с бизнес-миссией Японию

С 30 июня по 6 июля делегация Амурской области во главе с министром сельского хозяйства О.А. Турковым побывала в Японии, префектуре Хоккайдо. Хоккайдо — крупнейший производитель продовольствия в Японии. Префектура занимает первое место в стране по объемам производства продукции растениеводства и животноводства. Это второй визит ключевых представителей власти и бизнеса Приамурья в Японию. Поездка была организована при содействии Амурского отделения Общества «Россия-Япония» и Агентства по привлечению инвестиций Амурской области. Данная встреча состоялась в рамках проекта по развитию сотрудничества Амурской области и Японии, утвержденного в 2018 году губернатором области.

В состав делегации вошли руководители крупных производителей мяса и зерна Приамурья – агрохолдинг «Красная звезда», «Октябрьский элеватор», «МисАгро», первый заместитель министра экономического развития внешних связей Е.П. Киреева. Также в работе принял участие руководитель дирекции развития бизнеса Азиатско-Тихоокеанского банка Дмитрий Макаров.

Стоит отметить, что для делегации из Приамурья был организован плотный график мероприятий: 3 города, бизнес-встречи, переговоры и заседания, экскурсии на место ведения бизнеса. Амурской делегации удалось посетить несколько крупных сельскохозяйственных и животноводческих предприятий в городах Обихиро и Саппоро: животноводческую ферму «Oakleaf», предприятие по производству кормов «Taisei», фермерское хозяйство по выращиванию кормовой базы, крупный кооператив сельскохозяйственных предприятий города Мэмуро и крупнейший элеваторный комплекс в Хоккайдо, увидеть и оценить производство японской сельхозтехники на одном из старейших предприятий страны «Takakita». Кроме того, в г. Обихиро встретились с представителями местной администрации, в Саппоро с представителями губернаторства Хоккайдо, а также двумя заместителями губернатора Хоккайдо, президентом и руководителями Хоккайдо-банка, провели встречу в Хоккайдском информационно-аналитическом агентстве и с Генеральным консулом Российской Федерации в Саппоро Фабричниковым А.А.

Некоторые японские компании уже высказали заинтересованность в поставках для нужд своего бизнеса качественной амурской продукции — соевого шрота, пшеницы, кукурузы. У амурских коллег-аграриев есть интерес к японским технологиям и производимой технике.

- Для нас этот визит более чем актуален, ведь Азиатско-Тихоокеанский банк один из немногих региональных банков, который на протяжении уже многих лет выстраивает долгосрочное сотрудничество с представителями азиатского рынка. Нам хорошо знаком китайский рынок и сейчас мы активно наращиваем сотрудничество с представителями японских банков и бизнеса. В ближайшей перспективе мы планируем увеличить с Японией количество обслуживаемых клиентских контрактов, поток безналичных конверсий и платежей, а также увеличить операции с японскими иенами. На встрече с президентом и представителями Хоккайдо-банка мы обсудили перспективы сотрудничества, возможность развития консалтингового направления деятельности банка, которое у нас эффективно работает с Китаем и высоко ценится нашими клиентами. Также обсудили возможность обмена опытом по проектному и процессному управлению в сфере банковских технологий. Это позволит не только нашему банку, но и бизнесменам Амурской области в будущем использовать качественные банковские услуги для развития своего бизнеса, - рассказал руководитель дирекции развития бизнеса АТБ Дмитрий Макаров.