Президент, Первый заместитель председателя Совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев и Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провели рабочую встречу в Москве

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в области инвестиционных проектов, направленных на развитие различных отраслей экономики региона, развитие коммунальной инфраструктуры Псковской области. Также были затронуты вопросы участия Альфа-Банка в социально значимых проектах региона.

Один из проектов, в который готов инвестировать банк, — создание новой системы расчетов в ЖКХ. Это технологичный сервис, который позволяет систематизировать учет платежей за коммунальные услуги, распределяя платежи в адрес различных поставщиков услуг, минуя посредников и оптимизируя функционирование жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Наша встреча является продолжением комплексной региональной политики Альфа-Банка и стратегии поддержки экономического и социального развития регионов России», — отметил Олег Сысуев.

«Псковская область заинтересована в расширении сети партнеров. Сотрудничество с банком — хороший инструмент для социально-экономического развития региона. Это дополнительные возможности по увеличению инвестиционной активности, предоставлению поддержки нашим предприятиям, аграриям, малому и среднему предпринимателю», — сказал Михаил Ведерников.

По итогам встречи сторонами были достигнуты договоренности до конца 2019 года подписать Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Псковской области и Альфа-Банком.