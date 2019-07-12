Примсоцбанк выдаст кредиты под ставку 8,5% годовых по обновлённой программе Минэкономразвития России

Примсоцбанк объявляет о начале приёма заявок на выдачу кредитов по обновлённой программе Минэкономразвития России. В зависимости от цели кредита, можно получить до 2 миллиардов рублей на срок до 10 лет. Правительственные льготы предоставляются компаниям приоритетных отраслей экономики.

Получить кредит может компания МСБ, работающая в одной из приоритетных отраслей бизнеса, например, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, энергетике, туризме. Также на Дальнем Востоке на льготное финансирование могут претендовать торговые предприятия.

— Программа действительно работает, за последний год мы выдали более 4 миллиардов кредитов по данной программе. Клиенты смогли модернизировать своё производство, значительно увеличить обороты бизнеса, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Кредит по 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели – до 500 млн на срок до 3 лет. Минимальная сумма кредита снижена с 3 млн до 500 тыс. рублей. В случае если заемщик получает кредит на инвестиционные цели в сфере туризма, то он может рассчитывать на сумму до 2 млрд. рублей.

Подробнее о кредитовании по программе Минэкономразвития России и прочих доступных кредитных продуктах можно узнать в офисах Примсоцбанка и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 85 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 68 точек присутствия в 36 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Еврейской автономной области, Москве и Санкт-Петербурге.