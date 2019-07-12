Примсоцбанк выдаст кредиты под ставку 8,5% годовых по обновлённой программе Минэкономразвития России

Примсоцбанк объявляет о начале приёма заявок на выдачу кредитов по обновлённой программе Минэкономразвития России. В зависимости от цели кредита, можно получить до 2 миллиардов рублей на срок до 10 лет. Правительственные льготы предоставляются компаниям приоритетных отраслей экономики.
Получить кредит может компания МСБ, работающая в одной из приоритетных отраслей бизнеса, например, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, энергетике, туризме. Также на Дальнем Востоке на льготное финансирование могут претендовать торговые предприятия.
— Программа действительно работает, за последний год мы выдали более 4 миллиардов кредитов по данной программе. Клиенты смогли модернизировать своё производство, значительно увеличить обороты бизнеса, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Кредит по 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели – до 500 млн на срок до 3 лет. Минимальная сумма кредита снижена с 3 млн до 500 тыс. рублей. В случае если заемщик получает кредит на инвестиционные цели в сфере туризма, то он может рассчитывать на сумму до 2 млрд. рублей.
Подробнее о кредитовании по программе Минэкономразвития России и прочих доступных кредитных продуктах можно узнать в офисах Примсоцбанка и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02