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РСХБ увеличил кредитование рыбопромышленников в 2019 году на 34%

11 июля 2019

РСХБ за 6 месяцев 2019 года выдал отечественным рыбопромышленникам 3 млрд рублей, что на 34% больше аналогичного периода прошлого года. На эти средства модернизируется и расширяется производство, развивается аквакультура. Вопросы финансировании отрасли поднимались на III Международном рыбопромышленном форуме. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Павел Марков. 



РСХБ выступил официальным партнером мероприятия, организованного Федеральным агентством по рыболовству. В ходе форума российские и международные эксперты обсудили наиболее актуальные проблемы мирового рыбного рынка и связанные с ним экономические и социальные вопросы. 

Представители РСХБ провели переговоры с потенциальными и действующими клиентами, рассказали о перспективе отрасли и важности расширения производств с целью увеличения объема экспорта продукции. Банк оказывает финансовую поддержку не только крупным промысловым предприятиям, но и субъектам малого и среднего бизнеса. Среди них рыбопромышленники из различных регионов России от Калининграда до Сахалина. К настоящему моменту общий объем кредитных вложений Россельхозбанка в рыбопромышленный комплекс составил порядка 77 млрд рублей.

«Отечественный рыбопромышленный комплекс обладает высоким потенциалом. Рыба занимает вторую строчку по объемам экспорта АПК России после зерна и наша задача помочь укрепить этот показатель. С этой целью Россельхозбанк финансирует инвестиционные проекты отрасли и текущую деятельность рыбохозяйственных предприятий», - отметил Павел Марков.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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