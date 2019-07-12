В Иркутске из-за ремонта перекроют движение на трех автодорогах

В Иркутске по трем автомобильным дорогам движение будет временно запрещено на время проведения ремонта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщила заместитель мэра–председатель комитета городского обустройства Елена Федорова. Она подчеркнула, что ограничения касаются улицы Авиастроителей, переулка 18-й Советский и путепровода на улице Сурнова.

– На этих объектах, к сожалению, нельзя обойтись без перекрытия движения транспорта. К ремонту дорог мы подходим комплексно: меняем дорожную одежду, бордюры, тротуары. По всем участкам максимально стараемся провести основную работу в летние месяцы, когда часть жителей выезжает из города и дороги менее загружены, – подчеркнула Елена Федорова . – В этом году ремонт дорог мы начали раньше, и уже сейчас ряд объектов находится на стадии завершения. К примеру, на Аэрофлотской осталось установить дорожные знаки и светофоры, нанести разметку. Кроме того, нам удалось синхронизировать работы всех инженерных служб. Сначала на объекты выходят ресурсоснабжающие организации и только после них ведутся работы по перекладке асфальтового покрытия. Например, улица Карла Маркса для движения транспорта будет открыта с 15 июля, к этому времени работы там завершат ресурсоснабжающие организации.

Пресс-служба мэрии уточняет, что на время проведения ремонта движение будет временно запрещено:

ул. Авиастроителей (от ул. Шишкина до пер. Пулковский) с 01.07.2019 по 24.07.2019;

пер. 18 Советский (от Объездной дороги Ново-Ленино до Баумана) с 15.07.2019 по 30.08.2019;

ул. Сурнова путепровод с 01.06.2019 по 01.10.2019.

По следующим улицам во время проведения работ по устройству асфальтобетонного покрытия на проезжей части предполагается ограничение по одной полосе движения:

ул. Депутатская на участке от ул. Советской до ул. Волжской с 10.05.2019 по 05.09.2019;

ул. Тимирязева на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Октябрьской с 08.07.2019 по 30.08.2019;

ул. Карла Маркса на участке от ул. Октябрьской Революции до ул. Сухэ-Батора с 20.07.2019 по 30.08.2019;

Бульвар Рябикова на участке от ООТ «Бульвар Рябикова» до ООТ «Жиркомбинат» с 20.06.2019 по 20.08.2019;

ул. Сергеева на участке от ул. Аргунова до моста через р.Кая по объездной дороге мкр. Первомайский с 15.07.2019 по 30.08.2019;

ул. Волжская на участке от ул. Депутатской до ул.Байкальской с 17.06.2019 по 30.08.2019;

ул. Терешковой на участке от ул. Чайковского до ул.Лермонтова с 17.06.2019 по 30.08.2019;

ул. Терешковой на участке от ул. 2-ая Железнодорожная до ул. Чайковского с 17.06.2019 по 30.08.2019;

ул. 5-ой Армии (на всем протяжении улицы) с 01.07.2019 по 30.08.2019;

ул. Некрасова на участке от ул. Сухэ-Батора до ул. Рабочей с 11.07.2019 по 30.08.2019;

ул. Фридриха Энгельса на участке от моста через р.Ушаковка до ул. Баррикад с 20.07.2019 по 30.08.2019;

Кроме того, по информации начальника отдела контроля, согласований и выдачи разрешений департамента дорожной деятельности и транспорта Инны Климентьевой, в настоящее время работы по перекладке теплосетей ведутся на улицах Халтурина, Сурикова, Радищева, Грязнова, Желябова, Литвинова, Карла Маркса, Клары Цеткин, Миронова, Чернышевского и Грязнова. На данных объектах установлены временные ограничения движения.