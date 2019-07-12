Названы разрешенные места для размещения палаток на Ольхоне в 2019 году

На острове Ольхон в 2019 году устанавливать туристические палатки можно в Щебетском заливе, у Ялгинского озера – озеро Ханхой, установка палаток вне песчаной косы, – в заливе Баян-Шунген, в начале Нюрганской губы и местности Узур. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

В организации подчеркивают, что Сарайский песчаный пляж с июля 2018 года закрыт для палаток, машин, костров. Разрешается посещать его только с целью пеших экскурсий.

Кроме того, на острове в период повышенного туристического потока запрещено разводить костры, введены ограничения посещения. Открыты два основных туристических маршрута: на юг острова (мыс Кобылья голова) и на север (мыс Хобой). Обычно это однодневные экскурсионные маршруты.

– Палаточный отдых допускается проводить только с установкой палаток в определенных бухтах и заливах, чтобы не повредить эндемичную флору и фауну и не нарушить уникальные ландшафты. При этом необходимо в Островном лесничестве (поселок Хужир, улица Байкальская, 50) получить разрешение на посещение, в котором указывается разрешенное место стоянки, – говорят в «Заповедном Прибайкалье».

На основании действующего природоохранного законодательства запрещается нарушать почвенный покров с целью установки палаток, организации полевых кухонь, туалетов.

В связи с увеличивающейся антропогенной нагрузкой из-за возросшего туристического потока и с учетом сложной пожароопасной обстановки на территории оострова Ольхон запрещено разведение костров и любое использование открытого огня. Посещение Прибайкальского нацпарка допускается только при наличии соответствующего разрешения. За нарушение установленного режима охраны предусмотрена административная ответственность.

Для получения разрешения на посещение территории Прибайкальского национального парка необходимо обратиться (на выбор):