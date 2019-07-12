Средняя зарплата мерчендайзера в Иркутске составляет 27 тыс. рублей в месяц – в 1,7 раза меньше, чем в Москве

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что мерчендайзер в Иркутске зарабатывает 27 000 рублей, что в 1,7 раз меньше, чем в Москве.
Средняя зарплата московского мерчендайзера составляет 45 000 рублей в месяц, что является самым высоким показателем в стране. Меньше всего зарабатывает директор магазина из Улан-Удэ – 24 000 рублей в месяц.
В Красноярске средний доход специалиста составляет 26 000 рублей, в Чите – 28 000 рублей, в Санкт-Петербурге - 37 000 рублей.
Мерчендайзер – это сотрудник торговой точки, отвечающий за пассивное продвижение предлагаемого товара и поддерживающий положительную репутацию продвигаемого бренда. Вб азовые обязанности мерчендайзера входит:
- выкладка продукции по определенной схеме, разработанной маркетологами;
- оценка товарного запаса конкретных наименований, отслеживание и своевременное пополнение остатков;
- оформление прилавков и других частей магазина рекламной продукцией;
- проведение промоакций или помощь в их организации;
- обучение продавцов особенностям продвижения всего товара или отдельных торговых марок;
- оценка качества продукции, проверка целостности упаковки, сроков годности;
- зачастую мерчендайзер работает как грузчик, привозя товар со склада;
- составление отчетов по продажам.