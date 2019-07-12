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Средняя зарплата мерчендайзера в Иркутске составляет 27 тыс. рублей в месяц – в 1,7 раза меньше, чем в Москве

12 июля 2019

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что мерчендайзер в Иркутске зарабатывает 27 000 рублей, что в 1,7 раз меньше, чем в Москве.

Средняя зарплата московского мерчендайзера составляет 45 000 рублей в месяц, что является самым высоким показателем в стране. Меньше всего зарабатывает директор магазина из Улан-Удэ – 24 000 рублей в месяц.

В Красноярске средний доход специалиста составляет 26 000 рублей, в Чите – 28 000 рублей, в Санкт-Петербурге - 37 000 рублей.

Мерчендайзер – это сотрудник торговой точки, отвечающий за пассивное продвижение предлагаемого товара и поддерживающий положительную репутацию продвигаемого бренда.  Вб азовые обязанности мерчендайзера входит:

  • выкладка продукции по определенной схеме, разработанной маркетологами;
  • оценка товарного запаса конкретных наименований, отслеживание и своевременное пополнение остатков;
  • оформление прилавков и других частей магазина рекламной продукцией;
  • проведение промоакций или помощь в их организации;
  • обучение продавцов особенностям продвижения всего товара или отдельных торговых марок;
  • оценка качества продукции, проверка целостности упаковки, сроков годности;
  • зачастую мерчендайзер работает как грузчик, привозя товар со склада;
  • составление отчетов по продажам.

/ СИА /
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