Средняя зарплата мерчендайзера в Иркутске составляет 27 тыс. рублей в месяц – в 1,7 раза меньше, чем в Москве

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что мерчендайзер в Иркутске зарабатывает 27 000 рублей, что в 1,7 раз меньше, чем в Москве.

Средняя зарплата московского мерчендайзера составляет 45 000 рублей в месяц, что является самым высоким показателем в стране. Меньше всего зарабатывает директор магазина из Улан-Удэ – 24 000 рублей в месяц.

В Красноярске средний доход специалиста составляет 26 000 рублей, в Чите – 28 000 рублей, в Санкт-Петербурге - 37 000 рублей.

Мерчендайзер – это сотрудник торговой точки, отвечающий за пассивное продвижение предлагаемого товара и поддерживающий положительную репутацию продвигаемого бренда. Вб азовые обязанности мерчендайзера входит: