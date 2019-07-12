После наводнения в Иркутской области 11 июля ввели ЧС из-за лесных пожаров

За прошедшие сутки, 11 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 15 пожаров. Их площадь составила 4757,7 га, в том числе 4298,9 га, покрытых лесом. По три очага находилось в Усть-Илимском и Чунском районах, по два – в Тайшетском и Мамско-Чуйском, по одному – в Усть-Удинском, Усть-Кутском, Братском, Нижнеилимском и Катангском районах.

В локализованном состоянии на утро 12 июля в лесном фонде области перешло 18 возгораний. Их общая площадь составляет 22967,5 га, в том числе 19419,5 га, покрытых лесом. По три пожара «поймано» в Киренском, Жигаловском и Чунском районах, по два – в Катангском и Нижнеилимском, по одному – в Усть-Илимском, Качугском, Иркутском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Также локализованными оставались два возгорания на общей площади 120 га в Качугском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Еще один очаг на 3,5 га локализован в Братском районе на территории Нижнеудинского военного лесничества.

Действовало 25 природных пожаров, в том числе семь вновь зарегистрированных. Общая площадь этих возгораний составляет 13116,3 га, из которых 12895,3 га, покрытых лесом: девять очагов – в Киренском районе, четыре – в Усть-Кутском, три – в Жигаловском, по два – в Мамско-Чуйском и Нижнеилимском районах, по одному – в Усть-Удинском, Ольхонском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском и Катангском районах.

Указом Губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 11 июля на всей территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. На период действия режима ЧС действует запрет для граждан на посещение лесов, также запрещен въезд в леса транспортных средств, кроме тех, которые предназначены для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.