Два иркутских университета попали в ТОП-20 вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере экономики и финансов

Рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере финансов и экономики, опубликовал сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В первой двадцатке два иркутских вуза – ИГУ и БГУ.

ИГУ поднялся на 14-ю строчку рейтинга ( в прошлом году вуз занимал только 16-е место) с зарплатой 60 тыс. рублей. БГУ с зарплатой 56 тыс. рублей находится на 18-й строчке рейтинга. К сожалению, позиция БГУ в рейтинге ослабла, в прошлом году университет находился выше - на 16- м месте рейтинга.

Пятерка лидеров рейтинга осталась прежней, но в этом году первое место Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» делит с Московским государственным институтом международных отношений (университет) МИД РФ, показавшим максимальный прирост по зарплатам за год (+10000 руб.). На 2 место с третьего поднялся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (+5000 руб.). Третье и четвертое места остались за Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (+3000 руб.) и Финансовым университетом при Правительстве РФ (+5000 руб.). Замыкает пятерку лучших Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ (+6000 руб.).

«Рейтинг лучших вузов России от Superjob — это самый удобный навигатор, который реально помогает абитуриенту понять, какой вуз выгодней заканчивать, — комментирует президент Superjob Алексей Захаров, — В отличие от других подобных исследований мы не берем средних показателей, а делим вузы по областям, которые востребованы на рынке труда. Мы показываем реальный уровень зарплат вчерашних выпускников вузов, чтобы одиннадцатиклассник, делающий сейчас свой выбор, понимал, к чему стремиться, что его ждет через 5—6 лет, когда он начнет строить карьеру».