Деньги будут. Второй транш – 2,3 млрд рублей – поступит сегодня из федерального бюджета на выплаты пострадавшим от наводнения

Дополнительные средства из федерального бюджета – 2,3 млрд рублей – сегодня поступят в Иркутскую область. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Это второй транш средств на проведение выплат пострадавшим. Первый в размере 662 млн рублей поступил в Иркутскую область 30 июня. Накануне эти средства были полностью израсходованы. Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 33 245 человек, общая сумма выплаты 332 450 тыс. рублей. Ещё для пяти тысяч человек готовы документы, деньги будут перечислены в ближайшее время безналичным путём. 17 семьям людей, погибших (умерших) в результате наводнения выплачено по миллиону рублей выплачены, общая сумма - 17 млн рублей. Компенсации по утрате имущества первой необходимости в размере 50 тысяч рублей получили 1037 человек, по 100 тысяч рублей - 2607 человек.

Дополнительные средства из федерального бюджета направлены по заявке Правительства Иркутской области. Как только деньги поступят, проведение выплат будет продолжено. Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлана Иевлева сообщила, что в выплатном центре имеется подтверждённые подписанные списки на компенсации по утрате имущества первой необходимости. По 50 тысяч рублей - на 409 человек, по 100 тысяч рублей – на 1 439 человек.