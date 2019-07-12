В Иркутской области сформируют оперативную группу для координации всех министерств и ведомств при ликвидации ЧС

По поручению заместителя председателя Правительства РФ, руководителя правительственной комиссии Виталия Мутко в Иркутской области сформированы штабы оперативной группы при федеральной правительственной комиссии для координации усилий всех министерств и ведомств федерального и регионального значения с целью оперативной ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как сообщает руководитель оперативной группы, первый заместитель министра строительства РФ Леонид Ставицкий, в настоящее время в штабах, организованных в Тулуне и Братске, ведется работа по сбору актуальной информации о состоянии жилищного фонда, социальной, инженерной инфраструктуры, о потребностях в специалистах, технике, финансах для восстановления поврежденных территорий, а также осуществляется координация органов исполнительной власти всех уровней.

- Оперативная группа занимается сбором и обработкой поступающей информации, на основе которой будет выработан алгоритм решения задачи по ликвидации чрезвычайной ситуации федерального значения, - сообщает Леонид Ставицкий. - Оперативной группе даны все полномочия. В настоящее время, на основе имеющихся данных, мы готовим предложения для поручений, протокольных решений заместителя Председателя Правительства РФ, нормативных актов Правительства РФ и т.д.

Леонид Ставицкий подчеркнул, что в состав группы входят специалисты с опытом участия в ликвидации последствий сложнейших чрезвычайных ситуаций.