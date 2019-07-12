Сбербанк разыграет поездку в Париж на финал чемпионата мира по League of Legends

Сбербанк и Mastercard предлагают игрокам и поклонникам киберспорта побороться за бесценную возможность попасть на финал League of Legends, который пройдет 10 ноября в Париже. Участвовать в акции смогут все держатели банковских карт с оригинальным дизайном в стиле League of Legends.

Помимо основного приза, участников акции ожидают другие уникальные сюрпризы, которые будут разыграны в течение трех месяцев. Игровые наушники, сертификаты на покупку товаров в интернет-магазине для киберспортсменов Fragstore и брендированные футболки с игровыми никнеймами победителей найдут своих новых владельцев.

Для участия в акции владельцу карты Mastercard Сбербанка c дизайном League of Legends необходимо зарегистрироваться на сайте и совершить покупку по этой карте на сумму не менее 500 рублей. Шансы на победу напрямую зависят от количества осуществленных по карте транзакций.

Принять участие в акции смогут все держатели карт с имиджами любимых чемпионов League of Legends, включая новых клиентов. Обладатели призов будут определяться ежемесячно (с июля по сентябрь).

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Карты с дизайном League of Legends появились в нашей продуктовой линейке осенью прошлого года и быстро обрели популярность у клиентов банка. Киберспорт является одним из самых перспективных видов взаимодействия с аудиторией. Мы с удовольствием поддерживаем увлечения наших клиентов и предлагаем им принять участие в акции, разыгрывая уникальные для данной аудитории призы».

Виктория Павлова, вице-президент по маркетингу и коммуникациям Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков:

«Киберспорт набирает популярность во всем мире, и мы очень рады, что теперь российские игроки и фанаты, являющиеся держателями банковских карт Mastercard Сбербанка с уникальным дизайном в стиле League of Legends, смогут получить новый бесценный опыт и интересные возможности. Киберспорт является одним из наиболее преспективных направлений для эмоционального вовлечения аудитории, что подтверждают те награды, которые мы совместно с нашими партнерами получили в рамках таких престижных премий, как MARSPO и ʺСеребряный Меркурийʺ, за лучшую спонсорскую интеграцию и активации в киберспорте».