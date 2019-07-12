В Иркутской области завели дело на мэра, спасавшего свой дом от паводка

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Его подозревают в злоупотребление должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по результатам проведенной доследственной проверки, основанием которой стал видеоролик, размещённый в сети Интернет.

По версии следствия, 2 июля Худоногов, используя своё служебное положение, действуя из личной заинтересованности, организовал работы по ликвидации последствий паводка на территории своего личного дома с привлечением специалистов и техники муниципального учреждения "Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района". В настоящее время следователями СКР проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.