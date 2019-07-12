Новости

В Иркутской области завели дело на мэра, спасавшего свой дом от паводка

12 июля 2019

Читайте также:

Названы меры поддержки бизнеса в зоне ЧС: отсрочка налогов, реструктуризация кредитов, создание моногорода Тулун, выдача льготных займов
12 июля 2019
15 фактов о наводнении в Иркутской области
12 июля 2019

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Его подозревают в злоупотребление должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по результатам проведенной доследственной проверки, основанием которой стал видеоролик, размещённый в сети Интернет.

По версии следствия, 2 июля Худоногов, используя своё служебное положение, действуя из личной заинтересованности, организовал работы по ликвидации последствий паводка на территории своего личного дома с привлечением специалистов и техники муниципального учреждения "Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района". В настоящее время следователями СКР проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (227)


Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Названы меры поддержки бизнеса в зоне ЧС: отсрочка налогов, реструктуризация кредитов, создание моногорода Тулун, выдача льготных займов
15 фактов о наводнении в Иркутской области
В Иркутской области сформируют оперативную группу для координации всех министерств и ведомств при ликвидации ЧС
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании