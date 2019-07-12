Федеральный центр выделил для выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области дополнительно 2,3 млрд рублей

Федеральный центр выделил для выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области 2,3 млрд рублей – деньги уже поступили в регион. По 10 тыс. рублей уже получили 33245 пострадавших граждан, за частичную утрату имущества по 50 тыс. рублей получили 1406 жителей области, за полную утрату имущества по 100 тыс. рублей – 4321 человек.

– Первая задача, которая перед нами поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным и председателем госкомиссии Виталием Мутко, – обеспечение всех выплат пострадавшим. В субботу, в воскресенье и банки, и почта работают. Средства на те счета, что граждане открыли, будут приходить – люди сами выбирали способ, как и куда им перечислят деньги, – отметил Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, подводя итоги совещания, которое прошло по итогам рабочей поездки министра в Тулунский район.

Максим Топилин посетил пункт длительного размещения пострадавших граждан, консультационный пункт, пункт выплат, расположенные в Тулуне, после чего совместно с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко они провели совещание с главами пострадавших районов по вопросам ликвидации последствий ЧС на территории муниципальных образований.

Министр труда и социальной защиты России подчеркнул, что вопросом первостепенной важности остается обследование пострадавших от паводка домохозяйств.

– В Тулуне, где мы находимся, еще около полутора сотен домовладений, которые затоплены. Я поставил задачу, чтобы главы муниципалитетов активизировали работу межведомственных комиссий, которые проводят оценку нанесенного ущерба, – сказал Максим Топилин.

Сергей Левченко отметил, что есть люди, которые по каким-то причинам не могут подтвердить сегодня проживание в пострадавшем или утраченном доме. Они обращаются в суд, сегодня такие вопросы там оперативно рассматриваются – уже более 200 человек в судах пострадавших территорий подтвердили свое право на получение денежных компенсаций.

– Конечно, есть такие жители, которым нужно будет через суд этот вопрос решать. И есть сейчас те дома, где жители отсутствуют, таких тоже сотни: люди уехали – кто-то в командировку, кто-то в отпуск, кто-то к детям и т.д. Когда они вернутся, эти вопросы будут рассмотрены, будут приняты соответствующие решения и поступят выплаты, – отметил Сергей Левченко.

На совещании был рассмотрен вопрос направления детей из пострадавших населенных пунктов на отдых.

– Процесс организован, сейчас уже более тысячи детей направлено на оздоровление. Еще один массовый заезд – около 1,5 тыс. детей – состоится на следующей неделе, – отметил Губернатор.

Необходимо взять под контроль проблемы занятости людей. Мобильными бригадами и центрами занятости на местах проведен опрос 12735 пострадавших граждан (34% от общего числа пострадавших, или 81% от общего количества трудоспособного населения). Из их числа выявлено 8661 работающий, 2076 человек выразили желание осуществлять поиск работы при содействии органов службы занятости Иркутской области после решения социально-бытовых вопросов.

На территории области для эвакуации и размещения пострадавших граждан развернуто пять пунктов долговременного пребывания, в которых сегодня размещены 299 человек, в том числе 69 детей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.