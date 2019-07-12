Держатели карт VISA Банка «Приморье» получат дополнительный cash-back 3% за границей

Покупки за границей для держателей карт VISA Банка «Приморье» этим летом стали выгоднее. До 30 августа клиенты Банка — владельцы карт VISA — получат дополнительный cash-back в размере 3% от суммы покупки за границей. Максимальная сумма cash-back за одну операцию составит 750 рублей, а за весь период акции* можно будет вернуть до 3 000 рублей.

Чтобы поучаствовать в акции, достаточно зарегистрировать номер банковской карты Visa и номер телефона, к которому она привязана, на специальном сайте и, конечно, отправиться в заграничное путешествие. Получить cash-back можно за покупки в магазинах, посещения кафе, ресторанов. Обращаем внимание, что операции по снятию наличных в банкоматах, переводу денежных средств, оплате государственных услуг и ряд других транзакций не учитываются. Также в акции не участвуют предоплаченные и корпоративные карты. Подробные условия акции доступны на сайте.

Напомним, что клиенты Банка «Приморье» — держатели карт VISA — могут получать cash-back до 10% и за покупки на территории России**. Выбрать и заказать карту можно на сайте Банка, в Контакт-центре по тел. 8 800 200 20 86, в любом офисе банка, а также в мобильном приложении.

* Срок проведения акции, включая перечисление кэшбэков участникам: с 20.06.2019 по 30.09.2019 включительно. Срок регистрации в Акции и совершения покупок: с 20.06.2019 по 30.08.2019 включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370, ИНН 7725641460). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве кэшбэков, сроках, месте и порядке их получения — на сайте visa.ru/summer. Призовой фонд ограничен. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).

** процент cash-back по индивидуальным картам ПАО АКБ «Приморье» зависит от вида карты, подробная информация представлена на сайте www.primbank.ru.