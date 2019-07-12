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Банк «Открытие» оборудовал 227 офисов для сбора биометрических данных

12 июля 2019

Банк «Открытие» оборудовал 227 офисов в 54 регионах России - от Калининградской области до Приморского края - для приема биометрических данных клиентов.  Услуга сдачи биометрических данных и регистрации в ЕСИА доступна каждому, кто намерен в дальнейшем удаленно пользоваться сервисами банков и государственных учреждений.

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В процессе сбора биометрических данных для идентификации пользователя используются два параметра - лицо и голос. На первом этапе процедуры осуществляется сбор биометрических контрольных шаблонов (БКШ): сотрудник банка делает фотографию лица клиента, далее необходимо произнести контрольную фразу, состоящую из трех наборов цифр. Собранные данные передаются и хранятся в единой биометрической системе (ЕБС), после чего могут использоваться при дистанционном оформлении продукта или услуги любого банка, предоставляющего сервис нового формата с помощью удаленной идентификации. 

Напомним, что банк «Открытие» запустил услугу сбора биометрических данных клиентов и их регистрацию в ЕБС с января 2019 года. Для реализации проекта банк «Открытие» использовал «коробочное решение» одного из интеграторов, лидирующего на отечественном рынке биометрии.

Отделения банка «Открытие», оказывающих услугу приема биометрических данных, можно найти здесь.


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