ВТБ поддержит ночной велофестиваль в Москве

В субботу, 13 июля, в столице пройдет «Ночной велофестиваль», в котором примут участие более 20 тысяч человек. Генеральным партнером мероприятия является городской прокат «Велобайк» и банк ВТБ.

В этом году маршрут велофестиваля пройдет мимо Кремля, старт запланирован в 22:00 с Кремлёвской набережной. Велосипедисты преодолеют 11 км по ночным центральным улицам, набережным и бульварам и финишируют на Суворовской площади.

Участие в ночном велофестивале является бесплатным. Любой желающий может взять свое транспортное средство или воспользоваться прокатом «Велобайка». При этом 13 июля с 18:00 до 24:00 будет действовать специальная тарификация: поездки длительностью до 6 часов, которые начнутся в указанный период, будут стоить всего 100 рублей. Все поездки продолжительностью до одного часа для всех типов доступа будут бесплатными.

Организаторы планируют начать велофестиваль с установки мирового рекорда. Около 3,5 тысяч участников встанут рядом друг с другом, образуя самую большую в мире фигуру велосипеда. Для участия в акции необходимо заранее зарегистрироваться на сайте https://mosvelofest.ru/worldrecord/.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ, отметил: «В этот раз ночной велофестиваль пройдет по очень интересному маршруту. Участники проедут рядом с Кремлем, смогут полюбоваться красивыми видами главных центральных улиц и набережных ночной столицы. Каждый год мы активно принимаем участие в городских праздниках, совместно с Правительством Москвы продолжаем развивать велокультуру. Нам отрадно, что и в этом году мы с Велобайком смогли поддержать мероприятие».

«Ночной московский велофестиваль» проводится при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В сентябре этого года в Москве состоится «Осенний велофестиваль».

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