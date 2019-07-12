Дальневосточный банк определил первых победителей акции «Активное лето!»

Первые тридцать победителей акции «Активное лето!» по итогам еженедельного розыгрыша получат по 300 призовых баллов программы лояльности «Семейная команда». Дальневосточный банк поздравляет призеров и желает удачи остальным участникам. В финале акции не позднее 13.10.2019 будет определен обладатель главного приза, который получит на свой бонусный счет 25 000 баллов.

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Напомним, что для участия в еженедельном розыгрыше призов – 300 бонусных баллов нужно совершить не менее трех покупок в неделю по карте Мир «Семейная команда» Дальневосточного банка на сумму от 300 рублей каждая. Выиграть 5 000 баллов можно, расплатившись картой Мир «Семейная команда» не менее 10 раз в месяц на общую сумму от 5 000 рублей – призы разыгрываются ежемесячно. Выполнив все условия для получения призов по 300 и 5 000 баллов, держатель карты Мир «Семейная команда» автоматически становится участником розыгрыша главного приза – 25 000 баллов.

Оформить карту Мир «Семейная команда» можно в любом офисе Дальневосточного банка или по телефону 8-800-555-22-05.

С подробной информацией об акции «Активное лето!», в том числе об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также с Тарифами и Условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами ПАО «Дальневосточный банк» можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону 8 800 555-37-23 или 8-800-555-22-05.

Результаты розыгрыша призов акции «Активное лето!»

Условия Акции «Активное лето!»