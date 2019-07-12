ПСБ подписал соглашения о сотрудничестве в рамках МВМС-2019 в Санкт-Петербурге

Промсвязьбанк принял участие в Международном военно-морском салоне (МВМС), который проходит с 10-14 июля в Санкт-Петербурге.

С 2018 года ПСБ является опорным банком оборонно-промышленного комплекса страны, поэтому участие в таких мероприятиях логично для финансовой организации. На стенде ПСБ, в рамках салона, были проведены ключевые переговоры с крупнейшими предприятиями судостроения, в числе которых НИПТБ «Онега», центр судоремонта «Звездочка», Балтийский завод, Институт сетевых технологий.

МВМС – это выставка военно-морской и морской техники, вооружения, судового оборудования, комплектующих систем, элементов и материалов. Проводится в Санкт-Петербурге начиная с 2003 года. Организаторы салона – министерство промышленности и торговли Российской Федерации при участии министерства обороны РФ, министерства иностранных дел РФ, федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт". Промсвязьбанк в этом году стал спонсором мероприятия.

«Если подводить итоги Салона, то для банка мероприятие стало площадкой, на которой действительно обсуждают важные вопросы и принимают решения. Мы встретились как с действующими клиентами, так и с новыми. За два дня было подписано несколько кредитных договоров, в том числе по ставке 6,5%, в рамках начавшейся программы льготного кредитовании предприятий оборонно-промышленного комплекса. Отдельно хочу отметить, что мы провели встречи практически со всеми компаниями группы ОСК, с некоторыми из них мы уже работаем, а с некоторыми только начинаем. В целом, по итогам проведенной работы, могу сказать, что мы значительно нарастили свой кредитный портфель», — прокомментировал руководитель корпоративного бизнеса ПСБ Олег Минаев.

Тематика салона включает: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, робототехнические и беспилотные комплексы, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, технику и технологии глубоководных и спасательных работ, новые материалы и перспективные технологии.

МВМС за годы своего существования стал одним из ведущих мировых салонов в области кораблестроения, морских вооружений и судостроения. Он является одной из трех площадок в мире, которая позволяет участникам экспонировать перспективную технику в действии. С каждым разом статус салона и количество стран-участников растет, подтверждая высокое место в мировом рейтинге выставок вооружения и военной техники.