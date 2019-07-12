ПСБ заработал чистую прибыль в размере 16,4 млрд руб.

Чистая прибыль ПСБ за 1 полугодие 2019 года составила 16,4 млрд руб., из которых 9,6 млрд руб. были получены во 2-м квартале 2019 года.

Основными источниками прибыли банка являются существенный рост чистого процентного дохода¹, который увеличился на 62% по сравнению с 1 полугодием 2018 года и составил 26,9 млрд руб., а также существенное сокращение отчислений на резервы относительно аналогичного периода прошлого года. Это произошло на фоне роста работающего кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг, а также расширения операций на межбанковском рынке. Прирост процентных доходов опережал рост расходов по возросшей клиентской пассивной базе. В итоге чистая процентная маржа банка по РСБУ выросла с 2,9% до 3,2% полугодие к полугодию.

В 1 полугодии 2019 года клиентский кредитный портфель², нетто (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 45% по сравнению с данными на начало 2019 года и по состоянию на 1 июля 2019 года составил 760 млрд руб. При этом на 2-й квартал пришлись 2/3 этого роста. Рост кредитного портфеля юридических лиц (за вычетом резервов) составил 47%, а кредитного портфеля физических лиц (за вычетом резервов)- 35% с начала 2019 года.

Средства на счетах клиентов увеличились на 33% в 1 полугодии 2019 года до 1,3 трлн руб., при этом в течение периода рост был достаточно равномерным с небольшим ускорением во 2-м квартале 2019 года. Доля средств до востребования выросла с 34% на начало 2019 года до 39% на 1 июля 2019 года. Объем средств на счетах юридических лиц вырос на 52% к началу года и составил 933 млрд руб., а объем средств на счетах физических лицвырос на 2% с начала года, отыграв во 2-м квартале сокращение 1-го квартала, и составил 391 млрд руб. на 1 июля 2019 года.

Собственные средства (капитал) банка на 1 июля 2019 года выросли до 140 млрд руб. (2018: 130 млрд руб.), нормативы достаточности капитала выполняются с достаточным запасом (Н1.1=11,7%, Н1.2=11,7%, Н1.0=12,8%).

Показатели ликвидности банка продолжают находится на комфортном уровне на 1 июля 2019 года: норматив мгновенной ликвидности (Н2) составлял 95% (мин 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) составлял 159% (мин 50%), НКЛ выполнялся ежедневно и его значение существенно превышало 100% на 1 июля 2019 года.

«Итоги 1 полугодия 2019 года значительно превзошли наши ожидания как с точки зрения роста доходности и операционной эффективности, так и в части роста бизнеса по всем направлениям деятельности банка. Мы усиливаем работу с корпоративными и розничными клиентами, активно наращиваем клиентский портфель. При этом основная приоритетная задача – это сохранение операционной эффективности и контроль рисков», – прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

¹- Согласно данным 102-й формы, группировка которой отличается от подхода к классификации в 807-й форме.

² - Данные по балансу представлены согласно 806-й форме.