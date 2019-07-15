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Солид Банк предлагает бизнесу бесплатное открытие расчетного счета

15 июля 2019

Российско-японский АО «Солид Банк» предлагает предпринимателям расчетно-кассовое обслуживание с оптимальным набором опций. 

Расчетно-кассовое обслуживание деятельности бизнеса – одна из наиболее востребованных банковских услуг. При этом пакетный вариант гораздо более выгоден, чем использование отдельных опций. Экономия может достигать 50% от полной стоимости услуг, т.к. многие опции, входящие в пакет, предоставляются бесплатно.

Например, при подключении Пакетов услуг РКО для бизнеса в Солид Банке стоимость открытия расчетного счета и его обслуживание – 0 рублей, бесплатно и подключение Интернет-банка. Также в рамках Пакета клиенту Солид Банка ничего не будут стоить платежи в рублях, внесение и получение наличных со счета до 500 000 руб. в месяц.

Приятным дополнением ко всем перечисленным преимуществам пакетного обслуживания является начисление до 7% годовых на остаток средств на счете.

АО «Солид Банк» предлагает четыре варианта комплексного сопровождения бизнеса – для различных видов деятельности и масштабов организации:

  •  ЛЕГКИЙ
  • ПОПУЛЯРНЫЙ 
  • ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
  • БЮДЖЕТНЫЙ

Подробнее о Пакетах РКО на сайте Солид Банка.

Для получения консультации и оформления Пакета расчетно-кассового обслуживания можно посетить любой офис банка, позвонить по телефону, либо заполнить заявку на обратный звонок на сайте банка.


/ СИА /
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