Названы меры поддержки бизнеса в зоне ЧС: отсрочка налогов, реструктуризация кредитов, создание моногорода Тулун, выдача льготных займов

По предварительной оценке, в результате подтопления на северо-западе Иркутской области пострадали 484 предприятия. Такие данные приводит Агентство инвестиционного развития Иркутской области на официальном сайте.

Больше всего бизнес пострадал в Нижнеудинском районе

По состоянию на 10.07.2019 г. в списке пострадавших от наводнения компаний, включая субъектов малого и среднего предпринимательства:

- в Нижнеудинском районе – 223 организации с совокупной численностью работников 5 933 чел.;

- в Тулуне и Тулунском районе – 145 организаций с совокупной численностью работников 2 029 чел.;

- в Тайшетском районе – 92 организации с совокупной численностью работников 970 чел.;

- в Чунском районе – 24 организации с совокупной численностью работников 217 чел.

К настоящему моменту в региональное министерство экономического развития уже обратилось порядка 150-ти предпринимателей и предприятий затонувших территорий, которые пострадали в результате паводка. «При министерстве создана комиссия, она работает в пострадавших территориях. Её задача — оценить ущерб данным предприятиям, ущерб зданиям, сооружениям, оборудованию, с одной стороны, с другой стороны — ущерб основным средства», — поясняет заместитель министра экономического развития Владимир Гордеев.

Отсрочка по налогам, займам и платежам за электроэнергию

Министерство обратилось к руководителю УФНС по Иркутской области Константину Зайцеву с просьбой рассмотреть возможность введения для пострадавших предпринимателей отсрочки исчисления и выплаты налогов, сборов и страховых взносов на период ликвидации последствий стихии.

Проработан механизм о «заморозке» на 2 месяца взимания платы за электроэнергию, а также дифференциация графиков платежей по кредитам, выданными Фондом микрокредитования Иркутской области (далее – ФМК) и коммерческими банками для предприятий в пострадавших от наводнения территориях.

В настоящее время 11 предпринимателей из пострадавших во время паводка имеют действующие займы в ФМК, 3 из них пострадали от чрезвычайной ситуации: им предложена возможность отсрочки погашения займа (кредитные каникулы) на 12 месяцев и неприменение штрафных санкций за несвоевременное исполнение условий договора займа.

Сельхозпроизводители получат компенсацию из федерального бюджета

По информации Министерства сельского хозяйства Иркутской области 61 хозяйство (это и КФХ, и сельхозорганизации) в 6 районах области пострадали в результате паводков. «Общая площадь, которая попала в зону потопления, составляет по посевным площадям 11,9 тыс, сообщил министр сельского хозяйства Илья Сумароков. «На следующий день после введения режима ЧС был создан межведомственный оперативный штаб, задача которого — организовать помощь и провести комплексную оценку ущерба для получения компенсации из федерального бюджета. В межведомственный штаб вошли как сотрудники министерства сельского хозяйства, так и сотрудники Службы ветеринарии, Гостехнадзора, Россельхозцентра. Мы обязательно сделаем всё, чтобы пострадавшие хозяйства по максимуму получили компенсацию из федерального бюджета, но помимо всего прочего, нами будет оказана помощь по обеспечению семенами. Понятно, что зерновые уже нет смысла пересевать, но кормовые можно ещё пересеять, поэтому мы договариваемся об поставках семян кормовых культур и из других территорий нашего региона, и от близлежащих соседей — Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской областей», — подчеркнул Илья Сумароков.

Моногород Тулун и льготые микрозаймы - предложения отправлены в Правительство

Для обеспечения занятости жителей и восстановления систем жизнедеятельности этих территорий правительственной комиссией в адрес Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева были направлены предложения по решению следующих проблемных вопросов:

1. О компенсации из федерального бюджета затрат предпринимателям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области, и выдаче микрозаймов на льготных условиях.

2. О создании территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Тулун (далее – ТОСЭР «Тулун») в целях формирования дополнительных стимулов для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.



Также подготовлено письмо в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко о рассмотрении возможности совместно с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» по предоставлению дополнительных мер поддержки моногороду Тулун:

1. о выделении средств Фонда в размере до 95% на проведение ремонта, реконструкции и строительства инженерной, энергетической и дорожной инфраструктур;

2. о разрешении использования поручительства Иркутского областного гарантийного фонда для предоставления займов предприятиям моногорода в размере до 250 млн рублей в целях сокращения сроков их предоставления.



Кроме того, в адрес Министерства экономического развития РФ направлены следующие предложения:

1. Дополнить приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 марта 2019 года № 125 отдельным направлением государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, оказываемой путём предоставления субсидии субъекту Российской Федерации для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, на возобновление предпринимательской деятельности.

2. Включить мероприятие «Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, осуществляется по процентной ставке не более 1% годовых» в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также предусмотреть возможность дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета на период 2019-2021 годы бюджету Иркутской области на его реализацию.

Бизнес подает заявки в банки на реструктуризацию кредитов

В Сбербанк на сегодняшний день подана 41 заявка от субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на изменение условий (реструктуризация и отсрочка оплаты основного долга и процентов по кредиту). Заявки поступили от г. Тулуна и Тулунского района, г. Нижнеудинска. Сумма кредиторской задолженности составляет примерно 300 млн.руб., из них на г. Тулун и Тулунский район приходится 190 млн.руб.

Для СМСП пострадавших районов будут проводить реструктуризации с отсрочкой основного долга и процентов на год без финансового мониторинга на основании справки администрации либо ходатайства от СМСП с приложением документов , подтверждающих право собственности на объекты недвижимости, находящиеся в пострадавших районах;

В Азиатско-Тихоокеанском банке на данный момент 25 СМСП из пострадавших от паводка районов, из них 3 СМСП обратились с заявлениями о реструктуризации – им предоставлена отсрочка основного долга на месяц, при необходимости будет предоставляться отсрочка основного долга на более длительный срок, решения будут приниматься в индивидуальном порядке по каждому СМСП после выезда и осмотра бизнеса.

В Россельхозбанке проанализирована клиентская база СМСП, находящихся в пострадавших от паводка районах. Пострадавших СМСП в портфеле не зафиксировано, заемщики продолжают осуществлять деятельность, планируют погашения кредитов по прежнему графику.