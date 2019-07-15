Почти 9 тыс. человек получили выплату за утрату имущества в пострадавших от паводка районах Иркутской области

8 699 человек получили выплату из федерального бюджета за полную или частичную утрату имущества в пострадавших от паводка районах Иркутской области . Из них 2 099 человек получили по 50 тыс. рублей, 6 600 человек - по 100 тысяч рублей. Об этом заявил на встрече с главными редакторами и журналистами СМИ, работающими на территории Иркутской области, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Глава региона отметил, что единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на 1 человека получили 3 4244 человека. Единовременное пособие семьям погибших в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи выплачено 18 семьям. Кроме того, выплачено единовременное пособие на погребение в размере 7,14 тыс. рублей на каждого погибшего. На благотворительный счет для помощи пострадавшим поступило 94 млн. 68 тыс. 387 руб.

В настоящее время остаётся подтопленным один населенный пункт 0 это город Тулун. По информации ГУ МВД России по Иркутской области погибших 25 человек, числятся без вести пропавшими 8 человек.

В районах, в которых вода пошла на спад, ведутся восстановительные работы - отсыпка промоин, уборка мусора с проезжей части, ликвидация размывов. Всего было подтоплено 49 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. В настоящее время восстановлен проезд на 46 участках автомобильных дорог. Повреждено 22 моста, сейчас обеспечен проезд на 20 мостах, - отметил Губернатор.

Без электроснабжения остаются 110 человек, один населенный пункт.

Из 27 отделений почтовой связи не работает одно в Чунском районе в связи с затоплением и отсутствием электроэнергии. Телефонная связь (проводная и беспроводная) восстановлена во всех населенных пунктах.

Губернатор сообщил, что в зону затопления попало 59 крестьянских фермерских хозяйства и сельскохозяйственных организаций в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Зиминском, Чунском районах. Общая площадь посевов в этих хозяйствах составляет более 30 тыс. га из них подтоплено более 11,5 тыс. га. На территории пострадавших районов затоплено 839 га сенокосов. Затоплено зерно в объеме 797 тонн, 120 тонн сена. В районах созданы комиссии по оценке причиненного ущерба. Сергей Левченко отметил, что несмотря на потери, пострадавшие угодья составляют всего 5% от всех сельхозплощадей региона, и объемы погибшего урожая в этих районах не повлияют на ситуацию в области в целом.