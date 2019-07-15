Губернатор призвал строителей региона активнее включаться в работу по восстановлению объектов в пострадавших от паводка территориях

Для пострадавших от паводка будет проведена своеобразная выставка недвижимости, чтобы люди смогли подобрать варианты жилья в разных территориях области, которые сданы или готовятся к сдаче строительными компаниями региона. Такое решение было принято на встрече Губернатора Иркутской области Сергея Левченко с представителями строительных компаний, работающих в Приангарье. На совещание были приглашены представители 13 строительных компаний, регионального минстроя, государственного строительного надзора Иркутской области и госэкспертизы.

- Жители восьми районов Иркутской области, пострадавшие от паводка, ждут вашей помощи и конструктивной работы. Необходимо провести капитальный ремонт в 5600 домах, заново построить около 3500 тысяч новых помещений. Объемы очень большие и хотелось бы, чтобы строители региона приняли участие в этой работе, - подчеркнул Губернатор.

Сергей Левченко сообщил, что в Тулуне в ближайшее время будет создана дирекция по строительству и ремонту жилья для людей, пострадавших от паводка, в полномочия которой будет входить организация всех строительных процессов. Также планируется создание как минимум двух ресурсоснабжающих организаций, которые будут заниматься поставкой стройматериалов.

- Мы планируем построить несколько поселков с полностью подведенной коммунальной инфраструктурой. Кроме того, принято решение, увеличить зону подтопления, ориентируясь на нынешние показатели. Нас в этом должны сейчас поддержать на федеральном уровне. На этой территории никаких зданий строить мы не будем, сделаем парковую зону с плоскостными сооружениями, - отметил Губернатор.

Глава региона отметил, что министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области ждет от строителей предложений по проектам быстровозводимых зданий, которые можно было бы построить для жителей пострадавших территорий. Кроме того, дал поручение министерству создать реестр с обновленными данными строящегося и готового к сдаче жилья на всей территории области.