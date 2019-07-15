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В Сибири зарплаты практически не растут

15 июля 2019

На сегодняшний день предлагаемая работодателями заработная плата в СФО составляет 35 500 рубля (данные за июнь 2019), что на 15% ниже, чем в среднем по России. Наиболее высокое вознаграждение компании предлагают жителям Красноярска, Новосибирска и Иркутска, скромнее всего предлагаемые зарплаты в Барнауле и Кузбассе, такой вывод сделали аналитики HeadHunter, проанализировав вакансии и резюме жителей Сибири.

Традиционно самое высокое вознаграждение предлагают в Москве и Санкт-Петербурге, что делает эти города привлекательными для переезда сибиряков.

Что касается динамики роста совокупного дохода, что ни в одном округе не зафиксированы отрицательные значения. Однако уровень роста дохода в СФО один из самых низких и составляет всего 2,28%.


/ СИА /
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