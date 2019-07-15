В оздоровительных лагерях отдыхает 1246 детей из пострадавших территорий Иркутской области

В оздоровительных учреждениях в настоящее время отдыхает 1246 детей из пострадавших территорий. Из 3360 запланированных заездов по путевкам - 1058 детей заехали в период с 3-13 июля. Ранее отправлены в летние оздоровительные лагеря 188 детей. Об этом сообщила на заседании КЧС, под руководством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко министр образования региона Валентина Перегудова.

Министр пояснила, 137 детей из пострадавших от паводка территорий выехали на отдых в Кемеровскую область. В ночь с 13 на 14 июля года 160 детей выезжают на отдых в детский лагерь «Осташево» Московской области. Прорабатывается вопрос оздоровления детей в оздоровительных организациях Московской, Новосибирской, Кемеровской, Тульской, Самарской областей, Республике Бурятия.

В ближайшее время 46 ребят отправятся на отдых в Монголию. 100 детей из Тулуна и 50 детей из Нижнеудинского района - в ВДЦ «Орленок» Краснодарского края. Расходы по приобретению путевок и оплату перелета группы взял на себя ПАО «Сбербанк». 96 детей работников железнодорожного транспорта, пострадавших от паводка из Тулуна и Нижнеудинского района по предложению Дорожной территориальной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Восточно-Сибирской железной дороге будут отдыхать в Республике Крым. Составлен график заездов вплоть до 24 июля, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Кроме того, в санаториях «Братское взморье», «Усть-Кут» по путевкам «Мать и дитя» отдыхают 18 мам и 27 детей из Чунского, Нижнеудинского, Тулунского районов. А 5 августа 2019 года 11 мам и 18 детей из Нижнеудинского района будут направлены на отдых в Новосибирскую область. В настоящее время коллеги из Новосибирской области проводят подбор оздоровительного учреждения для размещения мам и детей, запланировано обеспечить пострадавших санаторно-курортным лечением. Также ведутся переговоры об увеличении количества мест для мам с детьми до 45 человек.

Глава региона подчеркнул, что детей должны обеспечить полноценным отдыхом до начала учебного года.

- Ребятишки должны отдыхать не в течение одной смены, а вплоть до начала учебного года. Дети должны вернуться в пострадавшие от наводнения населенные пункты, когда мы приведем их в порядок и сделаем пригодными для жизни, - отметил Сергей Левченко.