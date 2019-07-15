МЧС: В городе Тулуне остаются подтопленными 67 жилых домов

В городе Тулуне остаются подтопленными 67 жилых домов, в которых проживают 168 человек, в том числе 34 ребенка, 67 приусадебных участков. В минувшие сутки с помощью беспилотников в Тулуне была обследована территория площадью 16 квадратных километров, была произведена фотосъемка с целью координации сил и средств для ликвидации ЧС. Об этом сообщает 14 июля пресс-служба МЧС по Иркутской области.

В настоящее время на территории города работают несколько аварийно-восстановительных групп.

Группировка сил и средств для ликвидации последствий ЧС на территории Иркутской области составляет 3784 человека, 1007 единиц техники, 56 плавсредства. В Тулуне к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 154 волонтера. Задействована авиационная группировка в количестве 10 вертолетов Ми-8 для доставки гуманитарной помощи, питьевой воды, продовольствия и медикаментов, а также специалистов для работы с населением.