Новости

В Иркутскую область вновь прибыл Виталий Мутко

15 июля 2019

Председатель Правительственной комиссии, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область. Сегодня он вместе с Губернатором региона  Сергеем Левченко находятся в Братске, где посетят санаторий «Братское взморье». Напомним, там размещен пункт долговременного пребывания для пострадавших от паводка.

Читайте также:

154 ребенка из зоны наводнения в Иркутской области отправились на отдых в «Орленок» благодаря Аэрофлоту и Сбербанку
15 июля 2019
В помощь пострадавшему от наводнения Приангарью собрали уже почти 100 миллионов рублей
15 июля 2019

После этого Председатель Правительственной комиссии с главой региона отправятся в Тулун, где запланировано посещения ряда социальных объектов,  многоквартирных домов, пунктов долговременного пребывания, а также осмотр котельной, моста через реку Ия, водозабора.

Вечером Виталий Мутко и Сергей Левченко проведут заседание оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения в пострадавших от стихийного бедствия районах Приангарья, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (235)


Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
154 ребенка из зоны наводнения в Иркутской области отправились на отдых в «Орленок» благодаря Аэрофлоту и Сбербанку
МЧС: В городе Тулуне остаются подтопленными 67 жилых домов
Губернатор призвал строителей региона активнее включаться в работу по восстановлению объектов в пострадавших от паводка территориях
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании