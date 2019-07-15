В Иркутскую область вновь прибыл Виталий Мутко

Председатель Правительственной комиссии, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область. Сегодня он вместе с Губернатором региона Сергеем Левченко находятся в Братске, где посетят санаторий «Братское взморье». Напомним, там размещен пункт долговременного пребывания для пострадавших от паводка.

После этого Председатель Правительственной комиссии с главой региона отправятся в Тулун, где запланировано посещения ряда социальных объектов, многоквартирных домов, пунктов долговременного пребывания, а также осмотр котельной, моста через реку Ия, водозабора.

Вечером Виталий Мутко и Сергей Левченко проведут заседание оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения в пострадавших от стихийного бедствия районах Приангарья, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.