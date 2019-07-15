En+ совместно с МГУ организует научную экспедицию на Байкал

Компания En+ Group объявляет о проведении совместной с МГУ им. М.В. Ломоносова научной экспедиции на Байкал. Основная цель экспедиции – проведение экологического мониторинга, включающего в себя, в том числе, исследование воздействия микропластика на уникальную экосистему крупнейшего пресноводного озера планеты. Экспедиция проводится в рамках комплексной программы En+ по защите озера Байкал и заповедных прибайкальских территорий России от неблагоприятных экологических воздействий, реализуемой с 2011 года. Она пройдет с 15 июля по 1 сентября.

В составе экспедиции – представители научно-исследовательского подразделения En+, гидробиологи и биофизики МГУ им. М.В. Ломоносова при участии и в сотрудничестве с другими учебными, научными и академическими институтами. Исследования пройдут на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Ученые и технические специалисты будут передвигаться на водном и автомобильном транспорте. Они побывают в Усть-Баргузине, на Ушканьих островах и в бухте Аяя, в Танхое, Култуке, Слюдянке, Байкальске, Выдрино, в Листвянке, Голоустном, Котах. Помимо научной работы, ученые проведут занятия для школьников в Танхое, встретятся с местными жителями, представителями общественных и экологических организаций.

Исследования, проведенные во время экспедиции и после нее, будут сосредоточены на четырех ключевых проблемах, стоящих перед озерной экосистемой. Основываясь на исследованиях, проведенных в 2017 году, участники экспедиции изучат увеличение концентрации пластика и микропластика в воде озера. Ученые проанализируют содержание тяжелых металлов, токсинов, а также биогенных элементов в воде. Экспедиция также попытается понять причину увеличения интенсивности цветения нитчатых водорослей, что является важным признаком изменения уровня загрязнения. Кроме того, ученые будут выяснять причины появления болезни, поражающей эндемичные губки Байкала. В ходе экспедиции они будут погружаться и производить подводную съемку, а также наземную съемку с помощью квадрокоптера, брать пробы микропластика специализированными сетями с помощью уникальной методики.

Участники экспедиции во время движения по маршруту оценят состояние экосистем, соберут пробы воды, грунта, образцы спирогиры, байкальской губки, фитопланктона, проведут их анализ по различным показателям. Будут также собраны образцы микропластика и перифитона (микроорганизмов, живущих на подводных частях судов, свай и т.п.). Ученые проведут фильтрацию бактериальной флоры для молекулярно-генетических методов анализа.

Ожидается, что первоначальные результаты экспедиции будут опубликованы этой осенью, а более подробный отчет - в декабре. Они могут лечь в основу обсуждения за «круглым столом» с участием деловых кругов, органов власти и неправительственных организаций комплексного плана совместных мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки на Байкал и сохранение экосистем озера.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En + Group:

- Байкал является уникальным природным объектом мирового значения. Основная часть наших предприятий находится на территории Восточной Сибири, мы чувствуем себя ответственными за развитие этого региона и сохранение одной из важнейших его достопримечательностей. En+ Group уже многие годы ведет системную работу по защите Байкала. Мы ожидаем, что выводы ученых сделают эту работу еще более масштабной и лягут в основу дальнейших значимых действий, гарантирующих сохранение этого удивительного озера и его экосистемы для будущих поколений.

Об En+ Group

En+ Group ­– ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Основные активы группы расположены в Восточной Сибири. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. Одно из основных направлений социальной политики группы – забота об окружающей среде. С 2011 года компания реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. В нее входят экологические, социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные проекты – в т.ч., экологическая акция по уборке берегов Байкала «360», «Экологический автобус», Школа экологического предпринимательства, «Байкальский калейдоскоп», реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области.