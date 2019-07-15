Виталий Мутко и Сергей Левченко посетили пункт долговременного размещения граждан в Братске

Председатель Правительственной комиссии, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко и Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в Братске посетили один из пунктов долговременного размещения граждан, пострадавших в результате паводка. Этот пункт располагается на базе санатория «Братское взморье», всего на территории районов, попавших в зону стихийного бедствия, организовано пять пунктов долговременного размещения. Люди будут находиться в них до решения вопросов с постоянным жильем.

В «Братском взморье» сейчас отдыхают 19 жителей Тулуна (из них 11 - дети) по путевке «Мать и дитя». Еще 46 человек (из них 14 - дети) проживают в пункте долговременного размещения.

Виталий Мутко и Сергей Левченко, которые сегодня совершают очередную рабочую поездку по районам паводка, лично пообщались с жителями Тулуна, временно размещенными в санатории. Председатель Правительственной комиссии и Губернатор ответили гражданам на вопросы по выплатам положенных компенсаций и обсудили варианты предоставления постоянного жилья взамен утраченного. Напомним, люди, потерявшие дома, должны будут решить, останутся ли они в пострадавшей территории или переедут в другие населенные пункты области. За счет социальной выплаты гражданин имеет право на территории Приангарья приобрести жилое помещение на вторичном рынке или у застройщика, принять участие в долевом строительстве многоквартирного дома, заключить договор подряда на строительство индивидуального жилого дома на имеющемся или предоставленном земельном участке.

После этого Председатель Правительственной комиссии с главой региона отправились в Тулун, где запланировано посещения социальных объектов, многоквартирных домов, пунктов долговременного пребывания, а также осмотр котельной, моста через реку Ия, водозабора.

Вечером пройдет заседание оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения в пострадавших от стихийного бедствия районах Иркутской области, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.