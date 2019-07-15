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В Слюдянке приставы приостановили деятельность кафе «Шейх»

15 июля 2019

Судебные приставы приостановили деятельность кафе «Шейх» в Слюдянском районе Иркутской области до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, владельца заведения обязали установить первичные средства пожаротушения, определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных фильтров и воздуховодов, разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре и др.

А пока судебные приставы в присутствии понятых опечатали двери общепита.


/ СИА /
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