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МЧС предупреждает: Очень сильные дожди прогнозируются в селеопасных районах Южного Прибайкалья

15 июля 2019

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля ночью в селеопасных районах Южного Прибайкалья местами ожидаются очень сильные дожди, местами по области - ливневые дожди, грозы, при грозах порывы северо-западного ветра - до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

15 июля на реках области отмечается колебание уровней воды в пределах 5 – 40 сантиметров.

16-17 июля на реке Витим и левобережных притоках реки Ангары ожидается колебание уровней воды в пределах 10 – 40 сантиметров, на остальных реках области продолжится преимущественно понижение уровней воды на 5 – 20 сантиметров.


/ СИА /
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