В Иркутске с 14 по 17 августа пройдет Байкальский международный форум партнеров

В Иркутске с 14 по 17 августа пройдет Байкальский международный форум партнеров. Гостями форума станут руководители крупных международных компаний, представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, торгово-промышленных палат России и зарубежных стран, дипломатических ведомств, бизнес-объединений, научных и высших учебных заведений, средств массовой информации, а также крупный, средний и малый бизнес Приангарья.

Алексей Соболь, президент Союза «ТПП ВС» обозначил основные задачи мероприятия: «В этом году ТПП Восточной Сибири исполняется 45 лет. И мы сознательно приняли решение заменить стандартные праздничные мероприятия на проведение масштабного бизнес-форума, – отметил Алексей Соболь. – Байкальский международный форум партнеров нацелен, прежде всего, на положительное позиционирование экономики Иркутской области, поиск деловых контактов для наших предпринимателей, установление новых бизнес-связей, получение актуальной информации из первых рук».

Алексей Соболь рассказал, что в рамках БМФП 14 августа запланировано проведение партнерской площадки совместно с Фондом социального страхования. Дискуссия на данной площадке будет посвящена вопросам применения электронных сервисов, инновационных технологий и новых подходов во взаимодействии с работодателями.

В период с 15 по 17 августа на площадке Сибэкспоцентра пройдет пленарное заседание форума с участием федеральных и международных экспертов, будут работать профильные секции. Главными темами обсуждения бизнес-форума определены внешнеторговое и инвестиционное сотрудничество, IT-технологии, интернет-торговля, туризм, сельское хозяйство и другие направления. Параллельно будет проходить международная выставка – открытая площадка для презентации товаров и услуг, международных и региональных инвестиционных проектов, а также особых экономических зон.

Президент ТПП ВС Алексей Соболь выразил уверенность, что БМФП станет эффективной площадкой для конструктивного диалога представителей деловых кругов, налаживания межрегиональных и международных контактов, обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Иркутской областью и страной в целом.

Зарегистрироваться для участия в форуме и выставке можно на сайте форума: www.bmfp.ru, а также по e-mail: dcp@tppvs.ru или по тел. 8 (3952) 33-51-00.