ВСЖД: каждый второй билет на поезд оформляется онлайн

За шесть месяцев 2019 года на ВСЖД оформлено более 578 тыс электронных билетов в поезда дальнего следования. Рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года составил 23,6 %. Доля онлайн-продаж – свыше 49 %.

По-прежнему пассажиры отдают предпочтение официальному сайту ОАО «РЖД». Здесь за полгода оформлено 68,5 % проездных документов.

Электронной регистрацией на сайте ОАО «РЖД» воспользовались более 327 тысяч пассажиров. Это более чем на четверть превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

На треть выросла популярность электронных льготных проездных документов для учеников средних образовательных учреждений. С начала 2019 года приобретено свыше 12,5 тысяч "школьных" билетов.