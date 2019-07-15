В Иркутской области ремонтируют 20 км трассы Р-258 «Байкал»

В Иркутской области ремонтируют 20 км трассы Р-258 «Байкал». Ремонт идёт на трёх участках в Шелеховском и Слюдянском районах: км 64 - км 69+300, км 71+700 - км 84+600, км 86+400 - км 88. В эксплуатацию объекты сдадут до конца октября этого года, об этом 15 июля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

На всех участках устроят новую дорожную одежду (ред. - многослойная конструкция в пределах проезжей части автомобильной дороги, воспринимающая нагрузку от автотранспортного средства и передающая её на грунт), обновят систему водоотвода, укрепят обочины, кюветы и откосы. Кроме того, дорожники восстановят дополнительные полосы движения, обустроят примыкания к муниципальным дорогам в с. Хузино и в направлении ст. Андриановская, а также приведут в порядок съезды с федеральной трассы во дворы д. Граматуха и п. Большая Глубокая.

Верхний слой дорожной одежды выполнят из высокопрочного и устойчивого к истиранию щебёночно-мастичного асфальтобетона. Для обеспечения безопасности движения установят 300 новых дорожных знаков и столько же сигнальных столбиков.