На Байкальском международном форуме партнеров, организованном ТПП Восточной Сибири, будет работать биржа контактов

Биржа контактов российских и зарубежных компаний состоится 16 августа на площадке выставки товаров и услуг Байкальского международного форума партнеров (далее – БМФП). Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь, объяснив цели и задачи мероприятия.

– Биржа контактов призвана наладить взаимодействие российских и иностранных инвесторов, предпринимателей. Участники биржи смогут представить свои бизнес-решения, провести презентацию проектов, выйти на новые рынки, – отметил Алексей Соболь. – Важно, что мы заранее узнаём у экспонентов выставки их намерения по двустороннему сотрудничеству, разрабатываем для каждой компании индивидуальную программу переговоров.

В частности, по словам Президента ТПП ВС Алексея Соболя, в рамках биржи контактов БМФП пройдут В2В переговоры по отраслевому признаку. Представители бизнеса из Приангарья и других регионов России обсудят с зарубежными коллегами возможности экспорта угля, пиломатериалов, продукции сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Напомним, Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске с 14 по 17 августа на площадке Сибэкспоцентра. Мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири при поддержке Правительства и Законодательного Собрания Иркутской области. Гостями форума станут руководители крупных международных компаний, представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, торгово-промышленных палат России и зарубежных стран, дипломатических ведомств, бизнес-объединений, научных и высших учебных заведений, а также крупный, средний и малый бизнес региона. Спонсорами и партнерами мероприятия выступили Банк ВТБ (ПАО), АО «Фармасинтез», АО «Саянскхимпласт», ООО «Газпром Добыча Иркутск», ООО «Иркутская нефтяная компания», ГК «ЯНТА», ООО «Байкал-Инком», отели и туроператоры, СМИ.

Зарегистрироваться для участия в форуме, выставке и бирже контактов можно на сайте, а также по e-mail: dcp@tppvs.ru или по тел. 8 (3952) 33-51-00.