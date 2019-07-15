В Иркутской области одобрены заявки двух потенциальных резидентов ТОСЭР «Саянск» и «Черемхово»

В Правительстве Иркутской области состоялось очередное заседание комиссии по вопросам функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территории монопрофильных муниципальных образований Иркутской области (моногородов). Провел заседание заместитель Председателя Правительства региона Антон Логашов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

ООО «Линия окон» представило инвестиционный проект по расширению производства пластиковых окон, алюминиевых и металлических изделий в городе Саянске. В текущем году планируется создать 12 рабочих мест, объем капитальных вложений составит 5,8 млн рублей.

Также на комиссии был представлен инвестиционный проект ООО «Черемховский завод металлических конструкций» - организация предприятия по производству строительных металлических конструкций с нанесением покрытий в городе Черемхово. В 2019-2021 гг. на заводе планируется создать 41 рабочее место, объем капитальных вложений составит 89 млн рублей.

Заявки ООО «Черемховский завод металлических конструкций» и ООО «Линия окон» соответствуют требованиям и необходимым критериям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР, и были поддержаны членами комиссии.

В ближайшее время министерство экономического развития Иркутской области заключит соответствующие соглашения с данными предприятиями и направит в Минэкономразвития России необходимый пакет документов для включения их в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.

Справка:

Основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот новым предприятиям.

Так, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:

- нулевая ставка по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;

- пониженная ставка по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% - в течение следующих пяти лет;

- нулевая ставка по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;

- нулевая ставка по земельному налогу в течение пяти лет;

- сокращенный размер страховых взносов с 30,2% до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).