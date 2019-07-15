Санкт-Петербургская биржа начала рассчитывать Индекс «Фридом - Лидеры технологий»

Санкт-Петербургская биржа с 17 июня 2019 года начала рассчитывать первый фондовый индекс «Фридом - Лидеры технологий», созданный в партнёрстве с ИК «Фридом Финанс».

Проект реализован в рамках стратегии Биржи по развитию индексных продуктов и созданию совместных индексов с участниками рынка и заинтересованными партнерами.

В базу расчета Индекса вошли 10 ведущих американских компаний с капитализацией более $50 млрд и торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже: Microsoft Corporation, Amazon.com, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA. База расчета Индекса пересматривается ежеквартально.

Фондовый индекс «Фридом - Лидеры технологий» отражает изменение суммарной стоимости акций, включенных в базу расчета, с учетом реинвестирования дивидендов, выплачиваемых по этим акциям, после налогообложения. При этом удельный вес акций отдельного эмитента в Индексе не должен превышать 15 процентов. Значения Индекса рассчитываются 1 раз в минуту.

Частные инвесторы и финансовые консультанты уже сегодня могут использовать индекс в качестве бенчмарка, т.е. самостоятельно формировать портфели, исходя из параметров индекса.

Евгений Сердюков, Генеральный директор Санкт-Петербургской биржи: «Благодарю специалистов Группы Фридом Финанс за проявленный интерес к нашим индексным продуктам, поддержку и плодотворное сотрудничество в запуске первого индекса на нашей площадке. Мы стремимся к тому, чтобы услуга создания собственных индексов стала доступной, как для профессиональных участников торгов – брокеров, банков, управляющих компаний, так и для всех заинтересованных, например, финансовых советников, информационных агентств, медиа ресурсов, маркетплейсов. А частные инвесторы и финансовые консультанты уже сегодня могут использовать индекс в качестве бенчмарка, т.е. самостоятельно формировать портфели, исходя из параметров индекса».

Индекс выступает бенчмарком для биржевого паевого инвестиционного фонда «Фридом – лидеры технологий», который будет включать иностранные акции Санкт-Петербургской биржи. В портфель Фонда войдут акции самых высокотехнологичных компаний мира, которые последние 5 лет выступают главными локомотивами роста фондового рынка.

Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс»: «Для ИК «Фридом Финанс» запуск индекса и последующий запуск БПИФ имеют большое значение. Мы вновь делаем ставку на новаторские решения – в данном случае внедряем инструменты, которые пока на российском рынке не очень известны. Для нас важно, чтобы розничные неквалифицированные инвесторы имели доступ как можно к большему количеству эффективных и понятных финансовых инструментов, безусловно, сегодня мы продвинулись еще на несколько шагов в этом направлении. Отмечу, что Фонд, по которому ИК «Фридом Финанс» выступает маркет-мейкером и уполномоченным лицом, начнет торговаться на Московской бирже в августе 2019».

Более подробная информация об Индексе «Фридом - Лидеры технологий» представлена на сайте Санкт-Петербургской биржи в разделе «Индекс».

Для справки:

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