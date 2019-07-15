Семейная животноводческая ферма Салома Кахарова из Иркутской области признана лучшей в стране

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Усть-Удинского района Иркутской области Салом Кахаров удостоился золотой медали конкурса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма». Итоги конкурса подвели в рамках XXVIII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь».

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, КФХ Салома Кахарова было зарегистрировано в 2001 году. Хозяйство занимается производством и реализацией мяса крупного рогатого скота и овец, зерновыми и кормовыми культурами, производством молока и молочных продуктов (сметаны, творога, масла). В фермерском хозяйстве работает цех по переработке молока.

В 2013 году фермер получил грант на развитие семейной животноводческой фермы. С использованием этих средств был построен новый коровник, реконструировано здание животноводческой фермы на 250 голов, приобретены тракторы и кормоизмельчитель, а также племенной молодняк крупного рогатого скота.

К началу реализации проекта в хозяйстве Салома Кахарова было 647 голов КРС, в том числе 245 коров. Сегодня этот показатель составляет 1380 голов, включая 487 коров. Фермерское хозяйство обрабатывает свыше 3,7 тыс. га земли, в том числе 1,5 тыс. га зерновых.