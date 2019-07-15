Новости

Всероссийский детский центр «Орленок» принимает ребят из затопленных территорий Приангарья

15 июля 2019

В Иркутской области продолжается отправка детей из затопленных территорий в детские лагеря отдыха. Сегодня 228 ребят из Тулуна, Нижнеудинского и Чунского районов поехали во всероссийский детский центр «Орлёнок» и пансионат «Звездный» в Самарской области. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

На данный момент пострадавшим от наводнения в Иркутской области числится 5791 ребёнок школьного возраста. Более трёх тысяч родителей подали заявления на отдых и оздоровление ребят. Всего в детские оздоровительные лагеря уже заехали более полутора тысяч человек. Школьники выезжают не только в лагеря и санатории Иркутской области, но и за пределы региона.

Читайте также:

Владимир Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область
18 июля 2019
Правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья
18 июля 2019

- Поступило очень много предложений от регионов, это Московская, Самарская, Тульская, Новосибирская, Кемеровская области, Краснодарский и Ставропольский края, Крым. Монголия предложила разместить 50 человек в международном лагере «Найрамдал», - отметила министр.

Дети уезжают практически ежедневно. Вчера 270 ребят улетели во всероссийские детские центры «Орлёнок», «Океан» и санаторий «Пикет» Ставропольского края. 150 человек выехали на отдых в детский лагерь «Осташево» Московской области. Дети из пострадавших территорий продолжают отдых в детских оздоровительных лагерях на базе санаториев «Усть-Кут», «Усолье», «Братское взморье», «Юбилейный», «Солнечный», «Кедр», «Русь», детских лагерях и центрах «Галактика», «Ласточка», «Восток», «Надежда», палаточный лагерь «Страна БайкалиЯ».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (269)


Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Застройщики жилья нашли способ оградиться от эскроу-счетов. Они настроились на продажу жилья по договорам переуступки
Подготовились к новым условиям. В 2 раза больше сделок с новостройками зарегистрировано в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года
Первая очередь ЖК «Новые горизонты на Пушкина» в Иркутске будет достроена по старой схеме
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании