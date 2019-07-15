Всероссийский детский центр «Орленок» принимает ребят из затопленных территорий Приангарья

В Иркутской области продолжается отправка детей из затопленных территорий в детские лагеря отдыха. Сегодня 228 ребят из Тулуна, Нижнеудинского и Чунского районов поехали во всероссийский детский центр «Орлёнок» и пансионат «Звездный» в Самарской области. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

На данный момент пострадавшим от наводнения в Иркутской области числится 5791 ребёнок школьного возраста. Более трёх тысяч родителей подали заявления на отдых и оздоровление ребят. Всего в детские оздоровительные лагеря уже заехали более полутора тысяч человек. Школьники выезжают не только в лагеря и санатории Иркутской области, но и за пределы региона.

- Поступило очень много предложений от регионов, это Московская, Самарская, Тульская, Новосибирская, Кемеровская области, Краснодарский и Ставропольский края, Крым. Монголия предложила разместить 50 человек в международном лагере «Найрамдал», - отметила министр.

Дети уезжают практически ежедневно. Вчера 270 ребят улетели во всероссийские детские центры «Орлёнок», «Океан» и санаторий «Пикет» Ставропольского края. 150 человек выехали на отдых в детский лагерь «Осташево» Московской области. Дети из пострадавших территорий продолжают отдых в детских оздоровительных лагерях на базе санаториев «Усть-Кут», «Усолье», «Братское взморье», «Юбилейный», «Солнечный», «Кедр», «Русь», детских лагерях и центрах «Галактика», «Ласточка», «Восток», «Надежда», палаточный лагерь «Страна БайкалиЯ».