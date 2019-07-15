Иркутянка передала лже-банкирам около 100 тысяч рублей

В Иркутске 52 – летняя женщина лишилась около 100 тысяч рублей, поверив лже-банкирам. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба МУ МВД России «Иркутское».

При проведении проверки полицейские выяснили, что утром на мобильный потерпевшей поступил звонок. Молодой человек представился сотрудником службы безопасности одного из известных банков и сообщил, что с ее кредитной карты мошенники пытаются снять деньги. Чтобы не допустить кражи, лже – сотрудник убедил заявительницу перевести все денежные средства, что были на счету, на карту совершенно другого банка. Когда женщина, следуя инструкции звонившего, перевела денежные средства на указанный им расчетный счет, псевдо – работник финансовой организации оборвал связь и его телефон стал недоступен.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными и соблюдать осторожность. Если Вам поступают звонки или SMS – сообщения, о блокировке карты, несанкционированных операциях, обрывайте разговор, помните, на другом конце провода может быть мошенник.