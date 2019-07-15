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Выплаты клиентам «Росгосстраха» в зоне наводнения в Иркутской области превысили 115 млн рублей

15 июля 2019

«Росгосстрах» продолжает активную работу по урегулированию убытков и выплате страхового возмещения своим страхователями в зоне наводнения в Иркутской области. В постоянных и временных пунктах урегулирования убытков, развернутых в пострадавших районах, уже принято 584 заявления, по 531 объекту эксперты провели осмотры.

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По состоянию на утро 15 июля страховые выплаты за поврежденные стихией жилье и домашнее имущество получили 393 клиента компании, общая сумма выплат превысила 115 млн рублей. Деньги направляются на счета пострадавших максимально оперативно.

Одновременно специалисты Иркутского филиала «Росгосстраха» продолжают активно обзванивать своих клиентов в зоне наводнения, оказывая консультационную помощь при подготовке документов на получение страховой выплаты, прием документов осуществляется в упрощенном порядке.

По предварительным данным, «Росгосстрах» оценивает объем ущерба только клиентов-физических лиц более чем в 330 млн рублей.


/ СИА /
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