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Россияне отправили более 5 тыс. посылок с гуманитарной помощью в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области

15 июля 2019

Россияне отправили более 5500 посылок с гуманитарной помощью в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области. За неделю с начала гуманитарной акции, организованной Почтой России и Общественным телевидением России, было отправлено более 30 тонн посылок в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Среди регионов, жители которых отправили наибольшее количество посылок, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Челябинская, Ивановская и Тверская области, а также Республика Татарстан. В посылках направляют в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания.

Почта России бесплатно доставляет гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области.

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К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:

  • Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
  • Моющие и дезинфицирующие средства;
  • Постельное белье;
  • Одежда и обувь;
  • Полотенца, подушки, одеяла;
  • Нескоропортящиеся продукты питания;
  • Мобильные телефоны.

Почта России обращает внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем.  Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.
664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю выдается чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно отследить доставку гуманитарного груза.


/ СИА /
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