Средняя премия по ОСАГО снизилась в 81 регионе, в которых проживает 97,7% автовладельцев

По состоянию на 11 июля 2019 года средняя премия по ОСАГО за период с начала года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%. При этом снижение средней премии отмечается в 81 регионе РФ, в которых в общей сложности проживает 97,7% автовладельцев. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия по ОСАГО снизилась в целом по РФ на 4,13%.

Это следует из данных АИС ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА). Почти на 20% (или на 740 рублей) снизилась средняя премия по ОСАГО в Магаданской области, на 15,33% (456 рублей) - в Еврейской автономной области, на 11,6% (627 рублей) - в Республике Коми, на 10,7% (618 рублей) - в Пермском крае, на 10,2% (465 рублей) - в Саратовской области, на 10,1% (376 рублей) - в Чукотском автономном округе. В перечисленных регионах проживает около 4% всех автовладельцев.

Более чем на 9%, снизилась средняя премия по ОСАГО в Забайкальском крае, а также в Вологодской и Мурманской областях. Более чем на 8% снизились средние премии по обязательной “автогражданке” в Республике Татарстан, в Удмуртской Республике, Ненецком автономном округе, а также Пензенской, Воронежской, Курганской, Белгородской, Оренбургской и Архангельской областях. В перечисленных регионах проживает около 12% водителей РФ.

На 6-7% снизились средние премии по ОСАГО еще в 9 субъектах РФ, на которых проживает почти 22% всех автовладельцев - в Чеченской Республике, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, а также Тульской, Костромской, Брянской, Тамбовской, Челябинской, Псковской областях.

В 13 регионах, в которых проживает еще 21% автовладельцев, средняя премия по ОСАГО снизилась более чем на 5%. Это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Красноярский край, Республика Бурятия, а также Курская, Сахалинская, Свердловская, Владимирская, Астраханская, Новгородская, Тюменская и Рязанская области.

В 40 регионах, на которых живет 39% всех автовладельцев, снижение средней премии по ОСАГО составило до 5%. Сильнее всего - почти на 60% - снизилась средняя премия по ОСАГО на Байконуре, однако в этом регионе заключается в год всего чуть больше тысячи договоров обязательной “автогражданки”, что делает эти данные не очень показательными.

Средняя премия по ОСАГО выросла в 5 регионах, в которых проживает 2,3% всех автовладельцев, причем в абсолютном значении этот рост составил от 38 до 158 рублей за годовой полис обязательной “автогражданки”.

Максимальное увеличение средней премии по ОСАГО составило 5,9% и было отмечено в Республике Тыва (проживает 0,1% автовладельцев). При этом в абсолютном выражении средняя премия по обязательной “автогражданке” в этой республике выросла всего на 158 рублей. На 2,1% (118 рублей в абсолютном выражении) выросла средняя премия по ОСАГО в Республике Адыгея (на нее приходится 0,2% всех автовладельцев РФ). На 2% (99 рублей) увеличилась средняя премия в Карачаево-Черкесской Республике (0,1% водителей). На 1,9% (88 рублей) - в Северной Осетии-Алании (0,2% автовладельцев). На 0,7% (38 рублей) средняя премия выросла в Новосибирской области (в ней проживает 1,8% всех автовладельцев РФ).

“Реформа по индивидуализации тарифов, которая началась 9 января этого года с расширения тарифного коридора на 20% вверх и вниз, наглядно показывает, что эти меры увеличивают конкуренцию и приводят к снижению цены ОСАГО для водителя. Небольшое и вряд ли заметное в абсолютном значении повышение средней цены обязательной “автогражданки” затронуло лишь самые убыточные для страховщиков регионы так называемой “красной зоны”, где до сих пор сильно влияние недобросовестных посредников”, - сказал президент РСА Игорь Юргенс. Он напомнил, что 11 июля правительство одобрило проект поправок к закону об ОСАГО, которые позволят осуществить индивидуализацию тарифов обязательной “автогражданки”, по итогам которой безаварийные водители будут платить за полис меньше.