Средний размер автокредита за год увеличился до 758 тыс. руб.

Средний размер автокредита в России в январе-мае 2019 года составил 758,3 тыс. руб., увеличившись за год на 8,4%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В регионах РФ в январе-мае 2019 года самый большой средний размер автокредита (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был продемонстрирован в Москве (1 099,5 тыс. руб.), Московской области (949,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (924,6 тыс. руб.

«В январе-мае текущего года средний размер автокредита рос довольно существенными темпами, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных автомобилей».