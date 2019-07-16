Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для зачисления социальных выплат

Владельцы номинальных счетов для зачисления социальных выплат теперь могут совершать операции в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (на платформах iOS и Android). Напомним, что ранее, в декабре 2018 года, Сбербанк сделал этот сервис доступным в веб-версии Сбербанк Онлайн.

Новый сервис позволяет в режиме онлайн, не посещая отделение банка, перечислять средства с номинального счета на другой счет или банковскую карту (и потом, при необходимости, снимать их в банкомате), просматривать и распечатывать реквизиты счета для предоставления их в орган, осуществляющий выплату социальных средств, предназначенных на содержание подопечного (бенефициара по номинальному счету).

Кроме того, на номинальный счет можно перечислять с других счетов алименты, выплаты по возмещению вреда здоровью и возмещению вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также выплаты на содержание бенефициара. Подробно с условиями номинального счета можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

Дмитрий Огуряев, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка:

«Развивая онлайн-сервисы для наших клиентов — законных представителей подопечных, — мы экономим их время, которое они теперь могут потратить на более важные вещи».