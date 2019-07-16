Оформить командировку теперь можно онлайн

«КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) представил новые возможности сервиса Business Travel, упростив процесс оформления командировки, который стал быстрее и удобнее.

Business Travel находится внутри «Сбербанк Бизнес Онлайн». Организация деловых поездок в компаниях — покупка авиа- и ж/д билетов, бронирование отелей и получение закрывающих документов — происходит в режиме одного окна. Сервис автоматически создает авансовый отчет, приказ о командировке и служебное задание, а все необходимые закрывающие документы будут доступны в электронном виде. Эти возможности предоставляются бесплатно для всех клиентов Business Travel.

Еще одна новая опция сервиса — бронирование номеров в отелях. К услугам пользователей — более миллиона объектов размещения от апартаментов до отелей по всему миру. Большинство продавцов отелей увеличивает цены за счёт комиссии в 5–15%. Business Travel взимает лишь фиксированный сбор в 100 рублей независимо от итоговой стоимости номера, тем самым предлагая клиентам существенную экономию при бронировании и прозрачные условия.

Сергей Машурин, з«КОРУС Консалтинг СНГ»:

«Мы постарались сделать так, чтобы процесс поиска билетов, бронирования отелей и получения командировочных документов был максимально простым и быстрым благодаря удобному интерфейсу. Сегодня скорость поиска авиабилетов составляет всего 12-15 секунд. Уверен, что новые функции сервиса будут полезными для руководителей и сотрудников фирм, которые часто отправляются в деловые поездки».

Для первых 100 пользователей, бронирующих отель с помощью сервиса, действует специальное предложение будет зависеть от отеля и его заполняемости (при желании забронировать поздний выезд из отеля необходимо сделать об этом пометку в комментариях).

Следующий этап развития Business Travel — реализация услуги трансфера.

Запуск продукта для организации деловых поездок Business Travel состоялся в конце марта 2019 года; реализован на платформе «Сбербанк Бизнес Онлайн». При разработке сервиса был сделан особый упор на удобный интерфейс. Business Travel занимает лидирующие позиции в сегменте по скорости поиска авиабилетов — этот показатель составляет всего 12–15 секунд.