Новости

ВТБ увеличивает время работы офисов московского региона

16 июля 2019

ВТБ увеличил продолжительность рабочего дня на два часа в 63 офисах Москвы и Московской области. Теперь обслуживание клиентов — физических лиц в будние дни производится с 9:00 до 20:00 часов.

Кроме того, банк расширил количество точек продаж, в которых клиенты могут обслуживаться по воскресеньям. В московском регионе их число увеличилось вдвое и достигло уже 20 офисов.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ, отметил: «Мы хотим быть банком первого выбора для наших клиентов. Расширение графиков работы отделений — очередной шаг навстречу потребностям посетителей и формированию лучшего клиентского опыта. Это продолжение комплексной программы по снижению времени ожидания в сети московского региона, стартовавшей в прошлом году».

На сегодняшний день ВТБ в московском регионе представлен 300 офисами. До конца 2019 года банк планирует открыть еще 22 отделения в регионе.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Застройщики жилья нашли способ оградиться от эскроу-счетов. Они настроились на продажу жилья по договорам переуступки
Подготовились к новым условиям. В 2 раза больше сделок с новостройками зарегистрировано в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года
Первая очередь ЖК «Новые горизонты на Пушкина» в Иркутске будет достроена по старой схеме
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании