ВТБ увеличивает время работы офисов московского региона

ВТБ увеличил продолжительность рабочего дня на два часа в 63 офисах Москвы и Московской области. Теперь обслуживание клиентов — физических лиц в будние дни производится с 9:00 до 20:00 часов.

Кроме того, банк расширил количество точек продаж, в которых клиенты могут обслуживаться по воскресеньям. В московском регионе их число увеличилось вдвое и достигло уже 20 офисов.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ, отметил: «Мы хотим быть банком первого выбора для наших клиентов. Расширение графиков работы отделений — очередной шаг навстречу потребностям посетителей и формированию лучшего клиентского опыта. Это продолжение комплексной программы по снижению времени ожидания в сети московского региона, стартовавшей в прошлом году».

На сегодняшний день ВТБ в московском регионе представлен 300 офисами. До конца 2019 года банк планирует открыть еще 22 отделения в регионе.