ВТБ увеличивает время работы офисов московского региона

ВТБ увеличил продолжительность рабочего дня на два часа в 63 офисах Москвы и Московской области. Теперь обслуживание клиентов — физических лиц в будние дни производится с 9:00 до 20:00 часов.
Кроме того, банк расширил количество точек продаж, в которых клиенты могут обслуживаться по воскресеньям. В московском регионе их число увеличилось вдвое и достигло уже 20 офисов.
Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса — старший
На сегодняшний день ВТБ в московском регионе представлен 300 офисами. До конца 2019 года банк планирует открыть еще 22 отделения в регионе.