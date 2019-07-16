Лимитированную карту в честь своего юбилея представил Банк «Приморье»

Банк «Приморье» представляет эксклюзивную «Юбилейную карту» Visa Gold Rewards (в рублях, долларах или евро), специально приуроченную к двадцатипятилетию Банка. Карта с уникальным дизайном будет выпущена лимитированным тиражом. На лицевой стороне «Юбилейной карты» изображен фрагмент картины известного приморского мастера, заслуженного художника России Сергея Черкасова — пейзаж центральной улицы во Владивостоке с главным зданием Банка «Приморье».

— Здание на ул. Светланской, 47 в районе Лазо — это не только культурный и исторический символ Владивостока и Приморского края, но и символ Банка «Приморье» — надежного финансового института с 25-летней историей и новыми горизонтами развития, — отмечает начальник Управления транзакционного бизнеса Банка «Приморье» Дмитрий Цвиркун. — Оригинал этого произведения искусства можно увидеть в нашем главном здании, где теперь развернута выставка работ приморских художников, в том числе и этот пейзаж Сергея Черкасова.

Юбилей Банка тесно связан с историей и культурой родного края: во Владивостоке в честь дня рождения Банка и дня города установлен новый арт-объект — буквы ПРИМОРЬЕ, в главном офисе Банка можно не только совершить финансовые операции, но и увидеть красивые работы приморских художников, и во всех офисах Банка можно успеть оформить «Юбилейную карту» с пейзажем от Сергея Черкасова. Кстати, эта карта интересна не только своим уникальным дизайном, но еще и действительно интересной программой лояльности: повышенным cash-back в размере 7% при оплате покупок в «культурных» категориях и книжных магазинах*, 1% cash-back со всех покупок на карте**, а также 5% годовых на остаток денег на счете.

Успеть оформить эту «лимитку» можно привычными и удобными способами: в мобильном приложении, на сайте Банка, по телефону Контакт-центра 8-800-200-20-86 или в любом офисе Банка «Приморье». Карта выпускается бесплатно, при сумме покупок в месяц от 30 000 рублей — обслуживание бесплатно***.