Сбербанк обратился в правоохранительные органы в связи с ситуацией на АО «Антипинский НПЗ»

Сбербанк обратился с заявлением в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий, осуществленных контролирующим акционером АО «Антипинский НПЗ» Д. П. Мазуровым и бывшим генеральным директором АО «Антипинский НПЗ» Г. А. Лисовиченко, подпадающим, по мнению банка, под определение «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой». На основании этого заявления правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

АО «Антипинский НПЗ» в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Д. П. Мазурова и Г. А. Лисовиченко ввел Сбербанк и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие у АО «Антипинский НПЗ» крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании Группы «Новый Поток», фактически подконтрольные Д. П. Мазурову.

Кроме того, выявлены многочисленные факты заключения АО «Антипинский НПЗ» договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж.

Указанные обстоятельства существенным образом сказались на платежеспособности АО «Антипинский НПЗ» и привели в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе.

Полагаем, что следственные органы и суд установят все юридически значимые факты, связанные с неправомерными действиями причастных к этому лиц, и дадут квалифицированную оценку их действиям.

Сбербанк совместно с партнерами осуществляет все необходимые действия для возобновления работы АО «Антипинский НПЗ» в ближайшее время.